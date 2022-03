Atualize-se com a mais recente coleção CNDTM, Rise & Shine, com tonalidades energéticas e brilhantes e cores ensolaradas que irão colocar uma primavera no seu dia. Depois de um inverno frio e escuro, esta paleta vibrante e carismática trará um despertar primaveril mani-pedi.

Disponível em CNDTM SHELLACTM Brand Gel Polish e CNDTM VINYLUXTM Long Wear Polish, estas tonalidades são concebidas para manter o espírito elevado e polvilhar o seu estilo com otimismo e brilho.

A coleção desta primavera inclui: Poppy Fields, um vermelho vivo; Oceanside, um turquesa vibrante; Violet Rays, um roxo magnífico; Among the Marigolds, um amarelo encantador, e Mind Over Matcha, um verde lamacento de luz.

“Esta coleção é tão vibrante como o nome. Criámos estas tonalidades para florescer e simbolizar calor e tranquilidade” disse Jan Arnold, CNDTM Co-Founder. “Não importa a tonalidade que escolha para usar, sabemos que a ajudará a ficar tão brilhante com as suas unhas”.