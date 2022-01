Entre lockdowns, momentos de incerteza e alguns isolamentos, é apenas seguro dizer que os últimos dois anos de pandemia não foram fáceis para ninguém — e esta semana de teletrabalho que se avizinha pode parecer um enorme “deja vu” para muitas de nós.

Se há quem aprecie o conforto de completar a sua to-do-list a partir de casa, há quem, por outro lado, sinta dificuldades em encontrar o foco, ou até mesmo separar o tempo pessoal do tempo de trabalho.

Tudo isto sem falar daqueles momentos em que nos podemos sentir mais sozinhas, desmotivadas ou sem vontade para os rituais que nos fazem bem.

A sugestão MPL'beauty para esta semana de teletrabalho? Cuidarmos bem de nós, da nossa imunidade e da nossa saúde mental, estabelecermos limites saudáveis entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, e procurarmos encontrar espaço para o nosso auto-cuidado.

créditos: MPL beauty

Aplicar uma máscara de rosto

Tem um dia sem reuniões no Zoom ou no Teams? Então aproveite ao máximo o seu tempo e mime a sua pele enquanto está ao computador, com a ajuda da Luminosa.

Com poderosos ingredientes antioxidantes, esta máscara anti-aging de Açaí e Mel hidrata e revitaliza a pele, ao mesmo tempo que atenua sinais de envelhecimento, impulsiona a textura e potencia a elasticidade e o brilho.

Um verdadeiro pick-me-up de 10 minutos que poderá fazer toda a diferença no seu dia de trabalho, ajudando-a a sentir-se ainda mais bonita.

Fazer uma massagem com Gua Sha

Quando trabalhamos de casa, as nossas manhãs são geralmente mais calmas: quando não “perdemos” tempo no trânsito, ganhamos aqueles minutos extra que podem fazer toda a diferença nas nossas rotinas de auto-cuidado.

Uma forma de os aproveitar é massajar com a Gua Sha, uma ferramenta de Beleza para contornar a pele do rosto, maxilar e pescoço, promover a circulação sanguínea e combater o inchaço e aparecimento de rugas.

Mimar o cabelo

Vai ter um dia sem reuniões ou afazeres fora de casa? Então aproveite para tirar um momento com a Máscara Intensiva Super Cabelo. Pode aplica-la logo pela amanhã, e deixar atuar durante 20 minutos enquanto prepara o seu dia, ou deixar atuar durante as horas de trabalho.

Formulada com poderosos óleos e manteigas naturais, esta máscara leave-in vai hidratar, fortalecer e recuperar os seus fios, deixando o cabelo muito mais forte e brilhante.

Esfoliar a pele e tomar um banho relaxante

Em semana de teletrabalho, nada melhor do que aliar a exfoliação corporal a um momento verdadeiramente relaxante. Formulado com óleos essenciais calmantes, o Exfoliante Relaxe é perfeito para tranquilizar corpo e mente, relaxar os músculos e aliviar a tensão acumulada, ao mesmo tempo que limpa e desintoxica a pele.

Para além disso, funciona também como sais de banho: basta juntar 6 a 8 colheres de sopa numa banheira com água morna para um banho de imersão calmante.

créditos: MPL beauty

Limpar o espaço de energias negativas

O teletrabalho pode ser “duro” para quem não gosta de misturar o seu espaço profissional e pessoal. Para manter as boas energias, queime um pouco de Pau Santo antes de abrir o computador.

Um gesto que poderá fazer toda a diferença no seu estado de espírito e humor, já que o seu aroma sagrado ajuda a limpar a sua mente e o seu espaço, aliviando também o stresse e a ansiedade.