A beleza dos anos 60 ainda continua bastante marcada nos dias de hoje. Quer seja em cabelos ou maquilhagem, as atrizes e modelos mais emblemáticas deste ano, deixaram claro as suas tendências e trouxeram-nas até às fashionistas.

Agora reinventadas, mas sem perder o seu conceito atual, estas verdadeiras tendências de beleza estão de volta e mostram como continuam a perdurar de época em época.

Volume

Foi considerada um ícone e a verdade é que Brigitte Bardot, deixou a sua marca até aos dias hoje. O seu penteado é sem dúvida um dos mais copiados atualmente e embora o volume tenha desaparecido um pouco, a opção continua a ser bastante elegante e atual.

Franja curta

Usada por Audrey Hepburn, a franja curta tornou-se um verdadeiro sucesso para algumas mulheres. Aliada um cabelo mais comprido e também a um pixie, tornou-se fashion e cheia de personalidade.

Platinado

Ninguém melhor do que Marilyn Monroe para tornar o loiro platinado tendência. Hoje em dia, são várias as celebridades que já aderiram a esta tendência, entre elas Kim Kardashian, provando que o platinado consegue deixar as morenas ainda mais bonitas.

Pixie

Conhecido por ser um corte extremamente curto, ficou eternizado pela atriz Mia Farrow. Hoje em dia, o corte tornou-se mais leve e atual, perdendo o volume que lhe era característico nos anos 60.

Côncavo

A makeup de Twiggy continua bastante presente na memória de todos e não só. Apesar de ter sofrido algumas alterações, esta acabou por se tornar num esfumado mais clean, mas sem perder o seu verdadeiro objetivo, definir o côncavo.

Lápis branco

Bastante utilizado nos anos 60, por atrizes como Anna Karina, o lápis branco era usado na linha de água, para criar uma maior profundidade ao olhar. Hoje em dia, foi substituído por tons pérola ou beges, de modo a criar um visual mais equilibrado.

Cat eye

Com o auge nos anos 60, o famoso cat eye ganhou vida nos olhos de algumas atrizes da época, nomeadamente Brigitte. Antigamente o delineado era feito mais grosso, mas hoje em diz, ganhou um formato mais fino de modo a adaptar-se a todos os tipos de olhos.

Sobrancelhas grossas

Tal como ousou na franja curta, Audrey também não teve medo de ousar nas sobrancelha, sendo uma das primeiras modelos a desfilar assim. Hoje em dia, as sobrancelhas grossas estão a tornar-se tendência no mundo da moda e são cada vez mais as modelos, que optam por mantê-las assim.