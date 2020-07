Não é só o leite e o sal grosso que podem trazer mais vitalidade à sua pele, também as ervas são boas apostas para repor energias, purificar o corpo e eliminar o stress que o dia a dia lhe provoca.

Por isso e para que possa ter os seus momentos de sossego, dê uma vista de olhos nestas receitas rápidas e simples, que vão deixar os seus banhos muito mais revitalizantes.

Aumente a energia

Ingredientes:

- 2 litros de água

- 100 gramas de folhas secas de eucalipto

Preparação: Deixe a água ferver e assim que atingir o ponto certo, coloque as folhas no seu interior e assim que borbulhar desligue. Depois do banho, deite a água pelo corpo. Para que este banho faça efeito, deve fazê-lo às segundas feiras para começara semana cheia de energia.

Boas energias

Ingredientes:

- 1 litro de água

- 3 punhados de sal grosso

- 3 folhas de guiné

- 3 paus de canela

- 1 molho de hortelã

Preparações: Para fazer o seu banho deve colocar a ferver as ervas com o sal e após estar fervido, espere que arrefeça. De seguida, retire as folhas e deite o líquido pelo corpo, após tomar o seu banho.