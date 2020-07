Cada vez mais o skincare é um tema importante no mundo da beleza e, por isso, vão existindo mais práticas e técnicas que deixam a sua pele bonita e com todos os cuidados que necessita.

Uma das mais recentes é a drenagem facial. Tal como o nome indica esta junta uma série de técnicas faciais que tem como objetivo imitar o bombeamento fisiológico do sistema linfático. Isto vai fazer com que as toxinas sejam eliminadas, sendo que o oxigénio e a hidratação da pele aumentam e acabem por reduzir as olheiras.

A drenagem do rosto deve ser feita de manhã, com a pele completamente limpa e após usar o creme hidratante. De seguida, deve fazer uma massagem com as mãos de baixo para cima e do meio do rosto para os lados, sem esquecer da zona do pescoço.

Se preferir, em vez de utilizar as mãos pode optar pelo rolo de jade para efetuar a drenagem do rosto. O ideal é que o coloque no frio durante a noite para auxiliar na diminuição do inchaço da pele.

A massagem deve ser feita entre 5 a 10 minutos por dia e et voilà notará a diferença.