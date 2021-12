Os adaptogénios são plantas e cogumelos (verdadeiramente mágicos) que funcionam ao nível do sistema neuro-hormonal, adaptando a sua função de acordo com as necessidades específicas do nosso corpo.

Uma forma simples de pensar neles é imaginar um termóstato que, quando começa a ficar quente demais, ativa o frio, e vice-versa. Neste caso, os adaptogénios sensibilizam as células e ajudam o corpo a melhorar a sua habilidade de lidar com mudanças físicas, mentais e ambientais, apoiando o equilíbrio e promovendo homeostasia interna.

Para além disso, esta categoria única de plantas e cogumelos - como Ashwagandha, Chaga, Mucuna, Reishi, Cordyceps e Maca, para nomear apenas alguns - promove o equilíbrio hormonal e protege o corpo do stresse, melhorando consequentemente o nosso humor e bem-estar.

Mas os incríveis e muitos benefícios dos adaptogénios não ficam por aí. O Chaga, por exemplo, é particularmente indicado para fortalecer o sistema imunitário, reforçar a pele e reduzir inflamação e fadiga, enquanto a Matcha ajuda a estimular a concentração, o foco, a energia e o metabolismo.

Outros adaptogénios, como a Mucuna, a Ashwagandha e os Cordyceps, são os aliados perfeitos quando precisa de combater o stresse.

Já o Reishi ajuda a promover uma sensação de relaxamento e tranquilidade, e a Maca, uma super raiz adaptogénica, impulsiona, apoia e normaliza a libido.

Que adaptogénios escolher e como tomar?

créditos: MPL beauty

Os adaptogénios são plantas medicinais que, na maioria das vezes, estão disponíveis em pó. Assim facilmente se juntam a uma bebida, batido ou outra receita.

Na MPL'beauty existem Misturas formuladas com adaptogénios, plantas medicinais e superalimentos, para potenciar a beleza e o bem-estar, promover a tranquilidade, apoiar o sistema imunitário e estimular a energia.

Uma regra de ouro a seguir é a consistência, já que os adaptogénios devem ser tomados diariamente para funcionarem, respeitando sempre as doses recomendadas.

Outro ponto importante é escolher a Mistura Solúvel mais indicada, tendo sempre em conta as necessidades específicas de cada pessoa.

Para ajudar a acalmar o sistema nervoso e a reduzir a ansiedade... Mistura Calma (€26), com Reishi, Ashwagandha e Shatavari.

Para proteger e impulsionar o sistema imunitário... Mistura Imunidade (€26), com Curcuma, Mucuna e Ashwagandha.

Para apoiar os processos de limpeza naturais do corpo... Mistura Detox (€26), com CardoMariano, Spirulina e Erva-Trigo.

Para realçar a elasticidade da pele e fortalecer cabelo e unhas... Mistura Beleza Pura (€26), com Amla, Schisandra e Açaí.

Para aprimorar a clareza mental, a concentração e a memória... Mistura Foco (€26), com Matcha, Hericium e Ashwagandha.

Fundada em 2019 por Mafalda Pinto Leite, a MPL'Beauty é uma marca de produtos de beleza naturais e portugueses, formulados com ingredientes naturais e biológicos, provenientes de produtores com métodos de produção

sustentáveis.