Na primavera/verão de 2021, o cor de rosa volta a ser obrigatório, como pode comprovar de seguida. Da versão choque para os olhos, os lábios e as unhas aos tons mais neutros no blush e nas paletas de maquilhagem, use e abuse desta cor alegre que lhe dá o tom perfeito para os dias e para as noites mais quentes da temporada, sozinha ou coordenada com outras tonalidades em voga. Não se esqueça também da base, mas escolha um tom similar ao da sua pele para um visual o mais natural possível. Veja também 3 looks na cor do momento.