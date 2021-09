Nem sempre é fácil lidar com uma pele marcada por manchas e borbulhas, o que em muitos casos pode trazer dificuldade de aceitação por parte de muitas mulheres e não só, mas hoje em dia, já é mais fácil camuflá-las com alguns truques de maquilhagem e sem ter um efeito muito pesado.

Descubra como pode obter um resultado extraordinário e uma tez natural e uniforme só com a ajuda de corretor e base.

Corrija sem sair do lugar

Deve usar um de alta cobertura, no entanto, tem de pensar no mesmo como se fosse manteiga numa torrada, ou seja, manteiga fria é sempre difícil de espalhar certo? Então, o truque é aplicar o produto e não mexer nele, deixando-o fundir-se com a sua pele. Quando estiver mais fluido, é só esfumar a parte externa do corretor, sem tocar no centro para que não retire a cobertura que está mesmo em cima da borbulha ou mancha.

Base natural

Como aquilo que se pretende é camuflar uma área específica, mas manter um look natural, nada como aplicar a base com movimentos circulares, nomeadamente se a mesma tiver silicone. Aplique e concentre o produto na área que quer tapar e vá espalhando em forma de espiral. Assim, os solventes vão evaporando, o pigmento vai ficando e a sua tez com aspeto natural.

Construa

Base em cima de base em cima de base não disfarça! Para uma boa camuflagem, o segredo está em usar vários produtos e não apenas um. Assim sendo, o ideal é que use um sérum, um creme hidratante, protetor solar, base, corretor, etc... uma vez que assim irão fundir-se melhor e, por conseguinte, funcionar melhor.

Na senda, é importante referir que água e silicone não se misturam, como tal, são ótimos para funcionarem bem em camadas, ou seja, intercalar este género de produtos é excelente para obter uma melhor cobertura, uma maior duração e, por conseguinte, um acabamento perfeito.

Ponha ordem na casa

Caso se esteja a falar de uma leve correção use o corretor depois da base e exclusivamente na área afetada. No entanto, caso necessite de uma cobertura maior use antes, espalhando conforme referido acima. De seguida, com o auxílio de uma esponja espalhe uma base de média cobertura, começando pelas bordas e finalizando em cima da área em questão. Assim, não acumula produto e cria uma transição homogénea e natural. Se notar que ainda assim não foi o suficiente, finalize com corretor.

Faça misturas

O primer vem sempre antes da base, é ponto assente, mas como qualquer regra, pode ser quebrada. Misture e una; caso os dois produtos sejam compostos de silicone (dimeticona); o primer e a base até criar uma mousse. A aplicação é fácil e o acabamento será aveludado.

Peles maduras

Deve ter um especial cuidado caso já tenha rugas ou linhas finas e deve optar por uma cobertura mais leve. As bases mais pigmentadas tendem a realçar os sulcos, enquanto que as de efeito blur disfarçam as marcas.