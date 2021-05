A água é um dos elementos vitais da beleza e da saúde da epiderme, garantindo uma hidratação que a protege. Uma pele seca, além de ficar mais baça, envelhece mais rapidamente, mas isso não será seguramente uma novidade para si. O que pode desconhecer é o poder de alguns dos ingredientes alimentares mais comuns. Estes são 10 dos alimentos que deve ingerir para potenciar a sua beleza natural e travar o envelhecimento.

1. Laranja

Compostas por 88% de água, as laranjas são ricas em vitamina C e em antioxidantes e sais minerais essenciais. Esta fruta cítrica, que pode ingerir ao natural, em sumo ou em rodelas nas saladas, ajuda a regular a tensão arterial e a temperatura corporal. As biológicas são as melhores.

2. Alface

Baixa em calorias e rica em fibras, a alface melhora a função digestiva, purifica os rins e o fígado e ainda fornece 92% de água. Muitos nutricionistas recomendam a sua ingestão em sopas e em sumos de fruta naturais.

3. Tomate

Antioxidante por excelência, o tomate é outro dos alimentos a privilegiar. 94% da sua constituição é água. Além das saladas, pode consumi-lo na sopa. Se for confecionado a quente, o aumento da temperatura liberta licopeno, uma substância natural que também defende os homens do cancro da próstata.

4. Ovo

Os ovos contêm 74% de água, além de proteínas, fósforo e ferro. O maior aporte hídrico é fornecido pela clara. Ao contrário do que muitos julgam, podem ingerir-se vários ovos por semana, como aconselham inúmeros nutricionistas. A melhor forma de os ingerir é cozidos em água temperada de sal.

5. Gelatina

Rica em proteínas e baixa em gordura, a gelatina é um preparado hidratante. 70% da sua composição é água. Prefira as variedades sem açúcar.

6. Chá

Compostos quase na sua totalidade por água, os chás e as infusões são uma das melhores formas de garantir o equilíbrio hídrico. O chá verde, o de camomila e o de hortelã são os melhores. Tal como sucede com as frutas e os legumes, deve privilegiar os de produção biológica.

7. Peixe

Algumas variedades de peixe, como a pescada, que é 75% composta por água, integram muitas vitaminas do complexo B. Este tipo de substâncias combate o cansaço e a fadiga. O ómega-3 presente em peixes como o salmão, a sardinha, o atum, a sarda e a cavala também são aconselhados.

8. Melancia

Composta por 95% de água, a melancia é muito refrescante e ainda fornece fibras e vitaminas. Além de a ingerir em fatias, pode utilizá-la para fazer deliciosos sumos naturais. Pode juntar-lhes hortelã ou manjericão para lhes dar um aroma ainda mais fresco e sedutor.

9. Espinafres

Os espinafres, muito usados em sopas e em saladas, são ricos em hidratos de carbono e fibra, além de cálcio e potássio, que ajudam a regular a quantidade de líquidos presentes na epiderme. 90% deste alimento é água. De acordo com a maioria dos nutricionistas, não há qualquer problema em adquiri-los congelados.

10. Leite

A par da água e do chá, o leite é outra das bebidas a considerar. Em média, 87% deste produto é água, o que o torna muito hidratante e nutritivo. Pode combiná-lo com fruta para fazer batidos refrescantes e saciantes.