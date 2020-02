Vai casar? Lembranças tipicamente portuguesas que pode oferecer aos convidados

O azulejo português é outra das nossas opções, não só para as lembranças de casamento, mas enquanto tema de casamento. É um padrão excecional: fica maravilhoso nos convites, nos menus de casamento, no seating plan, nos marcadores de mesas, nas toalhas e até no bolo de casamento! E, claro, pode ser a lembrança portuguesa perfeita. Opte por mini azulejos com os vossos nomes ou iniciais, acompanhados pela data do casamento ou adapte o padrão a qualquer objeto, quer em tecido - saquinhos de cheiro, por exemplo – ou cerâmica, como frasquinhos com óleos essenciais ou azeite. A imaginação é o limite.

5. Mini garrafinhas de licores

créditos: Casa da Estação

Os licores são outra das nossas riquezas gastronómicas que temos para oferecer. Pode optar pelo famoso Licor Beirão, mas uma ginginha de óbidos com copos de chocolate também não é uma má ideia! Mas há mais: licor de amora, de bolota, de poejo, de café, de medronho e mel, amêndoa amarga... a escolha é bem alargada. Inspire-se, por exemplo, na receita mais típica da sua região e surpreenda.

6. Lenço dos namorados

créditos: CRIVART- Genuine soul, LDA

Conhece o lenço dos namorados? Apesar de ter origem no Minho, tornou-se num dos símbolos do amor e da paixão em Portugal, outrora usado como ritual de conquista. Reza a tradição que, após bordar o seu lenço com versos e desenhos, alguns padronizados e todos com simbologias muito próprias, a rapariga apaixonada entregava-o ao seu amado. Este passaria a usá-lo em público, como forma de mostrar que tinha dado início a uma relação. Se o namorado (também chamado de conversado) não usasse o lenço publicamente era sinal que não havia namoro para ninguém.

Hoje considerado artesanato regional, o tema do lenço dos namorados pode ser a lembrança perfeita para os noivos românticos, seja efetivamente como lenço bordado à mão com a vossa ou vossas frases preferidas, ou adaptado a objetos, como pequenas almofadinhas decorativas, chávenas, as típicas andorinhas, leques ou pousa-copos.

7. Manjerico

créditos: Shutterstock

Outra lembrança simbolicamente relacionada com o amor é o manjerico. Também conhecido como a “erva dos namorados”, segundo a tradição os rapazes davam pequenos manjericos em vasos às namoradas na altura do Santo António, o Santo casamenteiro, considerando o ato um compromisso quase tão forte como um pedido de casamento. Sendo o manjerico uma planta muito sensível, que necessita de grandes cuidados, a namorada devia tratá-lo durante um ano, até o mesmo ser substituído no Santo António do ano seguinte.

Sabendo esta história, não acha uma maravilhosa prenda simbólica para mimar os convidados? E para não lhes dar trabalho a cuidar desta sensível planta, pode também optar por manjericos de papel. Não esqueça o cravo e a pequena bandeira onde normalmente se escreve um verso popular alusivo ao amor, mas onde pode deixar a mensagem que desejar transmitir aos convidados.

Estas são, naturalmente, apenas algumas ideias, que pode ajustar ao seu gosto e estilo de casamento. O que interessa é que as lembranças sejam portuguesas e algo com que se identifique!