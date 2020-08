"Angélica [a mulher] e eu estamos juntos há cinco anos. Nesse tempo, mudaram as pessoas do [nosso] relacionamento. [Hoje] conhecemo-nos melhor e amadurecemos muito a ideia do que é nosso relacionamento", admitiu publicamente. "Há pessoas que ficariam mais satisfeitas e felizes se optassem por não viver na monogamia e outras que não conseguem sequer nem ler sobre o assunto", refere Denise Miranda de Figueiredo.

"Tudo depende da pessoa e também da vivência estabelecida nessas relações", realça a sexóloga brasileira. Apesar de ainda não existirem muitos dados científicos sobre o tema, um estudo divulgado pelo site The Lawyer's Daily em setembro de 2017, diz que mais de 72.000 canadianos estão em relações com mais do que um parceiro. O ator Nico Tortorella e a empreendedora Bethany Meyers também já o assumiram.

A jornalista Monica Chin também. "Sim, o poliamor é uma realidade sexual", escreveu no artigo em que faz a bombástica revelação. Um artigo onde aponta o dedo à padronização das relações que a sociedade ainda teima em instituir. "Sou poliamorosa e o Facebook nem sequer acha que a minha sexualidade existe", critica, por não poder definir que está numa relação com mais do que uma pessoa.

"Posso indicar que estou numa relação aberta mas a verdade é que não estou", insiste. Em Portugal, não existem estimativas quanto ao número de adeptos desta prática mas, nos EUA, há quem fale em 2,4 milhões de relacionamentos deste tipo. "Nós casámos sabendo que nunca nos dedicaríamos 100% em exclusivo ao outro", assegura Laura Leonard, mulher de Mike Leonard, outro dos casais que assumiu a sua condição.