No dia 31 de julho celebra-se o Dia Mundial do Orgasmo e a Satisfyer, marca de bem-estar sexual, quer ajudar todas as pessoas a atingir o prazer que merecem.

Certa de que o primeiro passo é ganhar um conhecimento profundo do nosso corpo, é também muito importante perceber como funciona todo o processo até ser atingido o clímax.

Por essa razão, a marca enumera quatro tipos de orgasmos diferentes, como o clitoriano, o vaginal, anal e uma junção de vários1 e as diferentes fases para o atingir.

1. Orgasmo clitoriano

Os orgasmos clitorianos são os favoritos de muitas pessoas e podem ser alcançados através da estimulação do clitóris com movimentos e intensidades variadas. Nós últimos anos, os estimuladores de clitóris têm ganho fama entre as mulheres para atingir o orgasmo de forma fácil e prazerosa.

Um exemplo dos mesmos é o Satisfyer Pro 2, o brinquedo de bem-estar sexual mais vendido e com mais reviews feitas no mundo, com mais de 250 milhões de unidades vendidas e mais de 100 milhões de avaliações na Amazon na Europa e nos EUA.

2. Orgasmo vaginal

Os orgasmos vaginais, alcançados ao atingir o ilustre Ponto G, podem ser mais difíceis de alcançar. Estudos demonstram que quase 80%2 das mulheres não conseguem atingir o orgasmo apenas através da penetração, embora isso não signifique que um orgasmo vaginal esteja fora de questão.

Mais uma vez, os famosos brinquedos sexuais podem ser aliados na hora de explorar o corpo e os diferentes pontos de prazer, tal como o Yummy Sunshine da Satisfyer.

3. Orgasmo anal

O orgasmo anal tem um enorme potencial. Sendo esta uma área repleta de terminações nervosas prazerosas é possível alcançar outras zonas erógenas indiretamente, incluindo o ponto G e a próstata o que provoca orgasmos intensos.

Há uma série de diferentes formas de atingir o orgasmo anal, desde o sexo anal em parceria, estimulação com os dedos ou incorporando plugues anais como o Lolli Plug 1 da Satisfyer, que eleva o prazer através de ritmos vibratório intensos.

4. Orgasmo combinado

Uma combinação de qualquer uma das opções anteriores é felicidade na certa. Sabe-se que estes orgasmo combinados duram de 1 a 15 minutos, culminando num clímax profundo. Quer o caminho para um orgasmo combinado seja com um parceiro ou individual, brinquedos como o Double Joy da Satisfyer, que tanto dá para sessões a solo como acompanhadas, são os indicados para estimular o clitóris, ponto G e o pénis ao mesmo tempo.

As quatro fases de um orgasmo

Qualquer um destes orgasmos é sempre acompanhado por quatro diferentes fases, que também devem ser exploradas com tempo. As mesmas são conhecidas como excitação, platô, orgasmo e resolução, sendo que cada uma representa uma parte importante do evento principal.

A excitação pode ser despertada por meio de pensamentos, fantasias, beijos, toques ou masturbação, levando ao platô que marca a viagem daí até o momento antes do clímax, onde a excitação se intensifica e já está quase a chegar à “hora H”.

Esta é o pico orgástico da resposta sexual, seguido pela resolução, na qual o corpo regressa lentamente ao seu nível normal de funcionamento acompanhado por uma onda de êxtase pós-orgasmo.