O Dia dos Namorados está a chegar e, para o Felizes.pt, é o dia mais romântico do ano e merece ser bem aproveitado.

Estas dicas servem para aqueles casais que estão juntos desde os anos da escola, para aqueles que acabaram de se conhecer e estão perdidamente apaixonados, e também para aqueles casais que ainda não têm uma relação assumida.

O Felizes.pt preparou um leque de opções para todos os gostos, para tirar o maior proveito do dia 14 de fevereiro.

1. Atividades radicais, para amores em escalada

Para quem é do tipo aventureiro, escalar ou acampar pode ser a melhor solução para um Dia de São Valentim romântico. Opções como ginásios de escalada perto de si, bungee jumping, mergulho submarino, ou até mesmo parapente podem ser atividades com adrenalina, que criam memórias para mais tarde recordar. Sobretudo, haverá muito que falar ao jantar.

2. Atividades para aquecer (o coração)

Para aqueles que estão perfeitamente aconchegados em casa, o encontro perfeito pode passar por massagens um ao outro ou desfrutar de um jantar à luz das velas com um bom vinho. O que é mais romântico do que uma longa noite de partilha?

3. Atividades para dar tudo

Para ir all out no Dia dos Namorados este ano, porque não reservar um quarto de hotel na cidade e aproveitar uma estadia, ou ir para mais longe para uma escapadinha romântica num lugar especial (como Paris, a cidade do amor?).

Fazer de turista na própria cidade pode ser vantajoso para respeitar um budget: podem pedir serviço de quarto, ver filmes, jogar jogos…

4. Um dia no Spa

Esta dica serve também para um Galentine’s (Dia dos Namorados destinado ao grupo de amigas) ou para “me-time”: uma verdadeira experiência de spa em casa usando máscaras faciais, vernizes, máscaras de cabelo e que tais.

Além de se divertirem, a pele ficará macia e resplandecente.

5. Atividades ao ar livre

À partida, o inverno não parece uma boa altura para visitar espaços exteriores, como jardins botânicos e parques, mas alguns apresentam paisagens de luz, instalações artísticas, e excursões específicas de Inverno.

Além disso, é provavelmente muito menos povoado em fevereiro do que será na primavera.

6. Um date musical

Especialmente para os casais em isolamento, há várias apps de música que oferecem funcionalidades de partilha de playlists para ouvir em simultâneo.

Seja virtualmente ou lado-a-lado, partilhar uma lista de reprodução permite apurar o gosto musical da cara-metade, que é uma das melhores e mais fáceis maneiras de conhecer alguém sem fazer perguntas diretas.

7. Ou… Porque não ir simplesmente jantar fora?

A dica mais comum, mas não menos vencedora, é ir a um restaurante ou encomendar para casa. O prémio é apreciar um cocktail ou uma garrafa de vinho em casal, guardando sempre espaço para a sobremesa.

Uma grande parte destas atividades pode ser feitas com amigos ou paixões platónicas, porque o Dia dos Namorados é sobre o amor, e o amor é de todos os tipos.

O Felizes.pt até vai mais longe e incentiva todos os que estão solteiros a fazer algumas destas atividades a solo, para cultivar o amor-próprio.