Eles têm dificuldade em compreender o ponto de vista das outras pessoas, correm riscos, têm um baixo controlo sobre os seus impulsos, frequentemente estão mal-humorados e são, por norma, bastante autocríticos. Por que é que a sociedade e a cultura tanto criticam e ridicularizam os adolescentes? As alterações hormonais, as inquietações e as contradições que caracterizam a adolescência são terreno fértil para representações cómicas e dramáticas desta fase da vida.

No mundo real, os registos fotográficos e videográficos das preferências de estilo e das atitudes, assim como o desenvolvimento da autoconsciência, não permitem que as pessoas ignorem esse período. Se forem pais, sobretudo de pré-adolescentes, é como se a história estivesse prestes a repetir-se. Temos, no entanto, boas e más notícias para os progenitores de púberes. Antes de avançarmos para as positivas, vamos tirar, num instante, o penso rápido da ferida.

É que, como se não bastasse a adolescência ser a fase menos apreciada do desenvolvimento, parece estar a ficar mais longa, como têm advertido publicamente inúmeros especialistas. "Ela é definida como o período da vida que começa com as mudanças biológicas, hormonais e físicas da puberdade e termina com a idade na qual o indivíduo atinge um papel estável e independente na sociedade. Isso pode levar algum tempo", alertou Sarah-Jayne Blakemore, professora de neurociência cognitiva na University College London, no Reino Unido, durante a conferência internacional "The mysterious workings of the adolescent brain".

Tirando esse pequeno senão, comparando com a adolescência dos pais, mantém-se praticamente tudo na mesma. Só que com computadores portáteis, telemóveis e tablets à mistura, na linha das mudanças sociais que se têm vindo a verificar. O desenvolvimento infantil é pautado por uma crescente autonomia e responsabilização pelos atos. Acontece que alguns progenitores optam por depositar esse compromisso nos filhos apenas quando eles chegam à adolescência.