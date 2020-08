Depois que se tem filhos é inevitável começar a olhar para os veículos de maneira diferente: se antes a principal preocupação era a potência, agora, o decisivo é uma bagageira espaçosa, bancos dobráveis e equipamentos de segurança eficazes. Assim, dependendo das famílias, os pontos de interesse num veículo podem variar.

Apesar das diferenças, a BMW reuniu fatores que deve ter em consideração, na hora de escolher um carro familiar, para aproveitar o passeio perfeito em família

NÃO CORRA RISCOS: A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

A segurança é a principal prioridade. Isso significa que o melhor veículo familiar inclui sistemas de segurança como ABS e ESP, bem como airbags frontais e laterais. O Isofix é um sistema de fixação standard internacional da cadeira auto, que é mais seguro do que as convencionais.

Uma classificação de teste de colisão Euro NCAP positiva também é necessária: pelo menos de quatro estrelas. Confira, também, que todos os lugares de passageiros incluem os respetivos itens de seguranças, desde cinto de segurança adequados até aos airbags.

Mais um item essencial nos veículos que têm filhos: as trancas das portas para a segurança infantil. Estas são manuais e encontram-se “escondidas” na lateral das portas de trás, para que as crianças curiosas não tendem a mexer.

Além das trancas na porta, existem veículos que permitem o bloqueio de janelas. Com esse recurso, é possível evitar que seu filho prenda as mãos ou outra parte do corpo, ou mesmo para evitar que ele coloque a cabeça do lado de fora da janela.

ESPAÇO EM TODO O LADO

Quem tem filhos pequenos sabe que fazer um simples passeio significa grande logística, principalmente, em relação ao que tem que ser levado: alimentação, roupas, carrinho de bebé, entre outros.

Portanto, para avaliar as dimensões e espaço da bagageira, verifique os eixos do veículo (distância entre os eixos das rodas traseiras e dianteiras).

Além disso, verifique a capacidade da bagageira: o volume do porta-malas de um veículo é regulado pela norma internacional ISO 3832.

Confirme a dimensão das portas do veículo. Se estas possuem o tamanho ideal para passar as cadeirinhas das crianças sem esforço. Além disso, garanta que existe a capacidade de desativar os reguladores das janelas e outros elementos opcionais na área traseira.

.... E CONFORTO

Outro fator importante é o bem-estar dentro do carro. Por isso, o ar condicionado torna-se imprescindível. Com o calor, as crianças tendem a ficar mais agitadas pelo incómodo.

OPTE POR BANCOS EM COURO

O couro é uma boa opção em carros para quem tem filhos, porque este tipo de material não absorve líquidos, evitando que bebidas com fortes colorações manchem o tecido.

Para a manutenção dos bancos, vale a pena ter um aspirador de fácil manuseamento e que possa ser ligado à tomada do veículo. Assim, é possível fazer limpezas de forma rápida e simples, como a recolha de restos e migalhas.

CRIANÇAS NO CARRO

O retrovisor para o encosto de cabeça é um dos acessórios que ajuda o condutor a manter-se focado na condução. É instalado de maneira simples e posicionado corretamente, permite que a criança seja observada através da interação entre o espelho auxiliar e o retrovisor central.

Além disso, a criança poderá distrair-se com a sua própria imagem e/ou com a decoração do espelho. Não se esqueça ainda do protetor de pescoço, principalmente, se viajar com crianças pequenas.

PROTEGER DO SOL

Ficar exposto ao sol pode ser prejudicial à saúde e desconfortável para as crianças. Como ainda estão em desenvolvimento, a pele é mais sensível e carente de cuidados.

Se possível, escolha uma cortina temática, assim a criança poderá se entreter com os desenhos. Além disso, diminuir a incidência de luz dentro do carro cria um ambiente mais propício ao sono dos pequenos.

TENHO FOME!

Um veículo familiar não é apenas um automóvel. Com crianças, é sempre uma área de refeições também. Isso requer mesas dobráveis nas costas dos bancos. Idealmente, essas mesas têm suportes para copos e é elevada, para que as migalhas da comida não voem a cada curva.

Redes de armazenamento de fácil alcance também são especialmente úteis para as crianças - seja para suportes de lenços ou uma lancheira. E, naturalmente, todas as superfícies precisam ser simples de limpar.

COMO NO CINEMA

Para manter a família de bom humor, o sistema de entretenimento pode ser uma solução. Manter as crianças distraídas com desenhos animados e filmes é uma opção para tornar o passeio agradável e mais tranquilo para os pais.

Por isso, pode instalar monitores nos encostos de cabeça. E para ajudar a manter a calma após a centésima repetição de uma chata canção infantil: pense na utilização de auscultadores para as crianças.