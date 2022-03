A pensar no Dia do Pai, a Zippy lança uma nova coleção You & Me, que convida pais e filhos a passarem mais tempo juntos e a inspirarem-se uns nos outros – partilhando interesses, valores e paixões. As novidades, que vão deixar pais e filhos a condizer, estão disponíveis para adulto homem, menino e menina, mas também bebé.

A coleção You & Me é um tributo às relações e dinâmicas parentais e familiares, em que os pais são um exemplo para os mais novos, mas não deixam de se inspirar e aprender com os filhos.

Nesta edição especial do Dia do Pai, a intenção da marca é fazer os pais refletir na forma como cada momento de partilha e experiência passada com as suas famílias se pode traduzir numa passagem de testemunho – que pode originar novos interesses, conhecimentos e valores nas crianças lá de casa.

As novas propostas para os pais incluem uma camisa em xadrez e um polo 100% algodão, que existem em opções iguais para menino e bebé menina. Para as meninas, há por sua vez uma blusa em xadrez que condiz na perfeição com a camisa disponível para o pai.

Para além disso, a Zippy disponibiliza ainda uma oferta de produtos matchy entre irmãos - a já conhecida linha Brothers&Sisters, que surge agora enquadrada nesta nova coleção You&Me.