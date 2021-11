A época mais mágica do ano deve ser vivida como, quando, onde e com quem cada pessoa quiser. Inspirada na individualidade de cada um, este ano, a Zippy procura mostrar a diversidade de celebrações de Natal e abrir portas para todos os tipos de rituais.

Em comum têm o facto de poderem ser polvilhados com grandes doses de diversão, com a nova coleção You & Me Funny XMAS. Afinal, quem é que resiste a camisolas natalícias?

Desde os que não abdicam das tradições de Natal e de uma mesa cheia, aos que preferem celebrá-lo de uma forma diferente, na praia, sozinho ou com amigos, a verdade é que apenas o espírito como este momento é vivido realmente importa. A Zippy acredita num Natal único para todos, pensado e criado à medida de cada um, e sentido com a mesma intensidade por crianças e adultos.

Após o lançamento da icónica coleção Brothers & Sisters, a marca apresenta agora propostas para que a época mais mágica do ano seja também a mais divertida.

As renas que transportam o Pai Natal e os presentes, e o famoso senhor de longas barbas brancas ganham destaque nas duas camisolas da coleção You & Me Funny XMAS, que vestem crianças e adultos de igual. As novas peças, em vermelho e cinzento, com apliques 3D, encontram-se disponíveis nos tamanhos 6-36 meses, 4-14 anos e S-XL.

As propostas de Natal não ficam por aqui e a marca portuguesa volta a trazer a tradicional coleção Best Gift, com um conceito mais funny, e peças que podem criar o look perfeito para esta época ou ser o presente ideal para as crianças.

Numa paleta de crus, azuis e vermelhos, camisolas, pijamas, meias e pantufas ganham vida com pequenos desenhos, aplicações 3D com brilhos e lantejoulas bordadas ou reversíveis.

As novas coleções You & Me Funny XMAS e Best Gift encontram-se disponíveis nas lojas físicas Zippy e em zippyonline.com.