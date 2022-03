O Dia do Pai está a chegar e a MO tem algumas sugestões para celebrar esta data de uma forma divertida e em família.

Para assinalar este dia marcante, e já a pensar nos dias quentes que se adivinham, a marca de moda portuguesa apresenta uma linha especial de T-shirts a condizer, para que pais e filhos fiquem ao mesmo estilo.

A MO desenvolveu uma coleção de T-shirts matchy – T-shirts brancas com estampados de inspiração náutica em tons de azul e vermelho ou rosa, com as inscrições “Captain Daddy” para os pais e “Daddy’s Team” para os filhos, para vestir os mais adultos e os mais novos à altura desta ocasião especial.

Para surpreender ainda mais quem mais ama, a MO apresenta ainda uma seleção de peças descontraídas, que apelam ao lado prático e confortável. Mantendo a inspiração e os tons marítimos, destacam-se polos piquet, camisas slim fit, camisolas de malha, hoodies ou casacos.

Está ainda disponível um pijama com T-shirt de manga curta com o estampado ‘Best Dad Ever’ e calças às riscas.

Todos estes artigos estão já disponíveis no site da MO e nas diversas lojas físicas da marca de moda portuguesa.