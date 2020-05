O livro dos erros

Todos cometemos erros e isso pode ser bom

Uma história subtil e comovente sobre a importância de não termos medo de errar. Apela a leitores de todas as idades. Premiado na Feira do Livro Infantil de Bolonha.

O André Semeão NÃO Tem um Cavalo

Uma lição de empatia e bondade

Um bestseller da edição independente sobre bondade, imaginação, empatia, compaixão, aceitação da diferença e sermos capazes de nos colocarmos no lugar do outro. Premiado na Feira do Livro Infantil de Bolonha e aclamado pela crítica especializada.

Papá das Pernas Longas

Uma história de confiança que ajuda vencer o medo da separação

Explora a relação de confiança entre pai e filho, ajudando a vencer o medo da separação. Pais e filhos podem encontrar conforto e segurança lendo juntos.

Eu e o Meu Medo

Da premiada autora Francesca Sanna, retoma a temática do aclamado A Viagem

Regresso à temática das migrações e dos refugiados, de forma subtil e delicada. Mostra como podemos encontrar amizade e conforto na partilha dos nossos medos.

Artur e as Pessoas Muito Apressadas

Uma parábola atual sobre a pressa no quotidiano das famílias

Das mesmas autoras de Papá das Pernas Longas, aborda com delicadeza, humor e sensibilidade, o quotidiano acelerado das famílias e a necessidade de respeitar os ritmos das crianças.

O Meu Coração

Sombra e luz no meu coração

Da premiada ilustradora americana Corinna Luyken, autora de O Livro dos Erros, aborda as oscilações dos nossos estados de alma, com delicadeza e imaginação, levando-nos a pensar na importância do amor por nós próprios e pelos outros.

A Tua Cabeça é Como o Céu

Como lidar com os pensamentos negativos

Com texto de uma psicóloga e ilustrações de uma premiada artista britânica, recorre a metáforas inspiradas no céu e nas condições atmosféricas para falar de sentimentos e pensamentos. Inclui uma secção para pais com dicas para a iniciação à prática de mindfulness.

À Procura de Ontem

À procura dos dias felizes

Álbum feliz e nostálgico, com ilustrações num estilo muito original, que nos conta uma história com espírito caloroso e reconfortante. Um rapaz decide ir à procura de ontem, pois foi o seu melhor dia de sempre. Pede ajuda ao avô que lhe mostra como mais importante do que voltar a ontem, é viver plenamente o hoje.

O Bando

Quando chega a primavera

Este é primeiro livro de Gemma Koomen. Nele se reflete a calma, a beleza e a alegria das coisas simples que a autora britânica aprecia. O início da primavera e o desabrochar da natureza são aqui explicados de forma magistral, com ilustrações belas e irresistíveis para as crianças.

Olá, Farol

O último guardião do farol

Um tributo luminoso a um farol intemporal e ao seu último guardião. Através de ilustrações belíssimas e um texto poético, a autora reflete sobre a constância, a mudança e a passagem do tempo. Premiado com a Medalha Caldecott, prestigiado prémio de ilustração. Leia aqui as primeiras páginas.

O Jaime é uma sereia

Maravilhosa celebração da individualidade, aceitação e amor incondicional

Aclamado livro de estreia de Jessica Love. Conta a história de um menino que deseja tornar-se uma sereia, e da avó que o ama e apoia incondicionalmente. Elogiado pela crítica internacional, venceu o prémio Opera Prima da Feira do Livro Infantil de Bolonha, que destacou «o trabalho extraordinário de uma nova criadora.