No próximo dia 17 de abril, o laboratório de tecidos e células estaminais BebéVida realiza, pela primeira vez, um workshop online exclusivamente em inglês dirigido a futuros pais estrangeiros residentes em Portugal. Um em cada dez bebés nascidos em território nacional é filho de mãe estrangeira.

Segundo dados divulgados pelo Pordata, nascem anualmente em Portugal cerca de 85 mil crianças e, destas, mais de 9 mil são filhas de mães estrangeiras.

“A realização do primeiro workshop online integralmente em inglês no país pretende dar resposta à necessidade crescente que temos vindo a sentir por parte de futuros pais não portugueses a residir no nosso país, que procuram informações de referência sobre o nascimento e primeiros meses de vida do bebé”, refere Luís Melo, administrador da BebéVida.

Com início marcado para as 15h00 do próximo sábado, o evento vai contar com o contributo de vários especialistas que vão abordar diversos temas, como “Viajar em Segurança com a cadeirinha do bebé”, com a participação de Cátia Neves, consultora da indústria de puericultura; “O presente e o futuro das terapias com células estaminais”, temática abordada por Joana Marques, formadora do laboratório BebéVida e, ainda,“Sinais de Alerta no recém-nascido”, com a colaboração de Sónia Patrício, Enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria.

“Temos procurado arranjar caminhos para prestar informação adequada aos pais estrangeiros em Portugal, de tal forma que somos o primeiro e único laboratório no país com o site também disponível em inglês”, explica Luís Melo.

Esta sessão online insere-se no compromisso assumido pela BebéVida no início deste ano, na sequência das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, de continuar a prestar apoio a atuais e futuros pais sobre temas relacionados com a gestação e os primeiros anos de vida do bebé, através de formatos digitais.