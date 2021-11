Para guiar os futuros pais nos desafios deste mundo novo que é o de receber um recém-nascido em casa, vai decorrer no próximo dia 6 novembro, às 10h00, a 2.ª edição do Baby Health Summit sob o mote “Ser mãe em 2022”, com o apoio da Crioestaminal. As inscrições no congresso para futuros pais são gratuitas e já se encontram disponíveis.

A saúde e o bem-estar do bebé passam a ser prioridade de todos aqueles que recebem a grande notícia: “vamos ser pais”. Com o objetivo de prestar toda a informação e esclarecer dúvidas de forma clara e informada sobre esta nova fase, vão estar presentes especialistas para abordar como promover e zelar pela saúde do bebé no presente e no futuro.

Uma das decisões com as quais os futuros pais se deparam durante a gravidez é sobre guardar ou doar as células estaminais do cordão umbilical do seu bebé, que têm o potencial de darem origem às células especializadas que constituem os tecidos e órgãos do nosso corpo e que, por isso, se podem revelar essenciais para a saúde futura do bebé.

A Dr.ª Alexandra Machado, Diretora Médica da Crioestaminal, o único laboratório com acreditação internacional pela Associação de Bancos de Sangue (AABB), e a Responsável de I&D do laboratório, Carla Cardoso, irão debater sobre os 18 anos de bancos familiares em Portugal, os tratamentos com células estaminais no nosso país e a perspetiva sobre o futuro destas células.

As etapas de desenvolvimento do bebé desde o momento do nascimento vão estar também sob análise, com o contributo do Dr. Hugo Rodrigues, pediatra e autor do site “Pediatria para Todos”, que explicará aos pais como podem estimular o bebé logo nos primeiros meses com dinâmicas simples. Já a Dr.ª Mariana Torres, médica obstetra e ginecologista, dará a conhecer como é possível fazer do parto uma experiência positiva em família.

Enquanto 2022 será o ano que para muitos corresponde à gravidez e à preparação para o parto, para tantas outras famílias o desafio do próximo ano será ultrapassar as dificuldades dos primeiros meses de vida.

Por isso, a terapeuta familiar Carolina Vale Quaresma partilhará dicas sobre “Como fazer do ano 2022 um ano descansado em família” e, para quem acabou de descobrir a gravidez, a Enf.ª Conceição Santa-Martha, especialista em saúde materna e obstetrícia, responderá à dúvida “Estou grávida, e agora?” através de uma viagem pelos desafios de cada trimestre desta nova fase.