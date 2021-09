Para o Leo, o mundo é difícil de entender. Mas quando conhece a Mara, um polvo fêmea, o Leo começa a pensar que, afinal, é capaz de não estar assim tão sozinho.

Esta é uma história sonhadora e delicada acerca de um menino com Síndrome de Asperger, considerada uma Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), que nos mostra a ligação especial que ele constrói com uma das criaturas mais incríveis do planeta.

A experiência da autora, Isabelle Marinov, mãe de uma criança autista, e a revisão científica de Tony Attwood, psicólogo clínico especializado na Síndrome de Asperger, tornam este livro uma valiosa ferramenta para pais e educadores que lidam diariamente com o Autismo.

Este livro trabalha o desenvolvimento emocional, o conhecimento e a interação adulto-criança. Contextualização do espetro do autismo e utilização de vocabulário simples e acessível às crianças.

A autora que tem um fascínio por polvos

Isabelle Marinov sempre teve um fascínio por polvos, essas criaturas estranhas que parecem extraterrestres.

«Quando soube que o polvo- gigante muda de cor consoante o seu estado de espírito, fiquei deslumbrada. É uma caraterística muito conveniente para crianças com Perturbações do Espetro do Autismo. Pela experiência que tenho com o meu filho, já percebi há algum tempo que estas crianças muitas vezes têm dificuldade em decifrar as expressões faciais dos outros. Dado que aprendem visualmente, decerto agradeceriam esta comunicação através de um código de cores. Foi esta ideia «simples a semente a partir da qual nasceu Leo e o Polvo.»