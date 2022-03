O serviço de entregas rápidas Bairro, que tem como missão revolucionar a experiência de compra de produtos de supermercado, garantindo a sua qualidade e rapidez de entrega, está a aceitar doações diretamente na aplicação, para apoiar as pessoas na Ucrânia.

Todo dinheiro das doações será enviado para duas organizações sem fins lucrativos dedicadas às crianças e refugiados ucranianos.

Na aplicação, é possível doar entre 5€ a 100€, na secção criada especialmente para a campanha ou adicionar o valor da doação a uma encomenda.

Todas as doações serão recolhidas e entregues posteriormente às organizações de solidariedade “The Voices of Children”, que fornece apoio psicológico e terapêutico através da arte para crianças, e à “People in need”, uma organização sem fins lucrativos da República Checa que ajuda ucranianos deslocados fornecendo-lhes ajuda humanitária.

“A equipa do Bairro tem um ambiente multicultural, incluindo colegas oriundos da Ucrânia, que estão a experienciar momentos de medo e incerteza, sem serem capazes de sair do país. Não nos podemos manter indiferentes e a nossa campanha de solidariedade “Bondade em minutos” é a nossa contribuição para apoiar as pessoas da Ucrânia nestes tempos de necessidade. Apelamos à Paz e ao fim deste crime contra a Humanidade e contra as pessoas da Ucrânia”, - afirma Milana Dovzhenko, co-fundadora da Bairro.

créditos: Bairro

A empresa já enviou ajuda humanitária para a Ucrânia, juntamente com Recheio, Grupo Nabeiro, Centro Infantil João de Deus Alvalade II, Creche e Jardim de Infância "O Botãozinho", Externato Mãe de Deus, Farmácia Central da Penha, Farmácias Sacoor, e filantropos privados portugueses.

Além das doações monetárias, o Bairro já enviou vinte e uma paletes de bens de todas as categorias (medicamentos, comida, bebida, roupas, bens para crianças e produtos de higiene e beleza), e está a preparar contribuições adicionais para dar mais apoio aos cidadãos e refugiados ucranianos, que são já um total de 3 milhões.