Dedicada aos casais que aguardam o nascimento do seu bebé, a sessão realiza-se no dia 31 de outubro às 19h00 e vai centrar-se nos sinais de alerta do recém-nascido. Inscreva-se gratuitamente aqui.

Com a chegada de um novo membro da família, o processo de adaptação e a leitura dos sinais de alerta podem nem sempre ser tarefa fácil e intuitiva. Para ajudar os futuros papás a preparem-se para essa missão, Sónia Patrício, enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, vai explicar quais os indícios a que devem ser dados atenção, ajudando a entender as necessidades do seu bebé. Apesar de gratuita, a inscrição é obrigatória.

Além do workshop, a BebéVida vai também promover novas experiências “Eco My Baby” no decorrer das últimas semanas de outubro em vários pontos do país. Estas experiências são sessões de ecografia 3D/4D destinadas a futuras mamãs a partir das 16 semanas de gestação. Algumas das localidades que vão receber estas sessões são: São João da Madeira (12/10), Ponte de Lima (13/10), Vila Nova de Famalicão (19/10), Canedo (20/10), Amarante (21/10), Figueira da Foz (22/10), Carcavelos (24/10), Meixomil (25/10), Cartaxo (27/10) e Barcelos (28/10).

Para se inscrever e saber mais sobre as sessões “Eco My Baby”, nomeadamente os locais exatos e horários em que se realizam, consulte o website da BebéVida.