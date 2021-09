Para muitos o mês de setembro significa o regresso a mais um ano letivo, mas para outros inicia-se agora uma nova etapa: a entrada na Universidade. E se este é provavelmente o momento mais desejado de todo o percurso escolar, é também um período potencialmente stressante para os novos alunos.

Escolher a casa para onde ir ou definir o melhor local de estudo são algumas das decisões que se sobrepõem, mas existe uma outra essencial: qual o pacote de internet que lhe permite estudar sem interrupções?

Antes de escolher a primeira oferta que surgir, atente a estas dicas da Selectra (especialista em serviços de energia e telecomunicações) para perceber qual a opção que melhor se adequa às suas necessidades.

1. Conheça o seu perfil de consumo

Costuma aceder à internet apenas para fazer trabalhos escolares ou também a utiliza frequentemente durante os momentos de lazer? E em média quanto tempo costuma estar online? Tudo isto são questões a que deve responder antes de contratar qualquer tipo de serviço. Faça uma simulação online e evite gastos desnecessários, uma vez que os planos que incluem maior velocidade, são também geralmente os mais caros.

2. Considere se vai utilizar o serviço sozinho ou partilhar com colegas

Conhecer o seu perfil de consumo é útil na contratação de um serviço de internet para uso pessoal, mas se vai partilhá-lo com outros colegas e não sabe quais são os seus hábitos de utilização, o preferível é contratar uma internet fixa ilimitada. Deste modo, não terá de se preocupar com os dados de consumo durante todo o mês e o preço total do pacote será igualmente mais barato quando dividido por todos.

3. Perceba se vai precisar de aceder à internet fora de casa com regularidade

Hoje em dia, encontrar um lugar para estudar com rede Wi-Fi é relativamente uma tarefa fácil, mas será que a velocidade é adequada às tarefas que precisa desempenhar?

Se acede à internet fora de casa regularmente e costuma ter vários dispositivos ligados em simultâneo, o serviço de internet móvel pode ser o mais indicado para si. Para a utilizar terá de transportar sempre consigo um router ou uma pen fornecida pela sua operadora, porém tem a vantagem de poder estudar em qualquer lado e em segurança, uma vez que diminui a exposição do seu computador a ciberataques.

4. Reflita se vai realmente necessitar de serviços de TV e telefone, ou somente de Internet

Por norma aderir a um pacote só de internet costuma significar uma velocidade de rede fixa mais rápida e essa diferença pode ser essencial para lhe garantir sessões de estudo tranquilas e sem interrupções. Porém, a maioria dos pacotes de internet das operadoras têm os serviços de TV/Net/Telefone associados, e muitas são as que não oferecem a possibilidade de contratar o de internet individualmente.

No entanto, se o seu interesse for exclusivamente este serviço, recomendamos que entre em contacto com uma empresa comparadora de tarifas para lhe encontrarem uma oferta adequada às suas necessidades.

5. Tenha atenção aos períodos de fidelização

Assinar um contrato exclusivo de internet fixa tem geralmente um período de fidelização associado de 24 meses, porém existem alguns pacotes que apenas pedem a permanência do cliente durante 12, 6 meses ou até mesmo sem nenhum tipo de fidelização. Contudo, tenha atenção que o preço destes últimos tende a ser mais caro e têm igualmente um custo de ativação associado ao contrário dos outros. Mas para estudantes que não se querem comprometer com um serviço de internet durante muito tempo, esta é a sugestão mais recomendada.

6. Faça o teste de cobertura na sua futura área de residência

Existem três tipos de redes fixas que estão disponíveis em Portugal: fibra, ADSL ou satélite. Embora a fibra ótica já esteja bastante consolidada em todo o território nacional, a primeira coisa que deve fazer antes de contratar qualquer tipo de serviço é saber qual destas tem maior cobertura na sua área de residência. Só desta forma poderá então usufruir de todas as vantagens do pacote que irá contratar.

7. Explore os descontos praticados pelas operadoras

Faça um estudo de mercado para perceber quais as operadoras que apresentam o maior número de descontos. Atualmente os pacotes de ADSL rondam por mês 26€, os de satélite 25€, os de fibra ótica 20€ e os de internet móvel 8€ com um plafond de 10Gb. No entanto, as empresas estão sempre a atualizar as suas ofertas e neste momento, em que o objetivo é atrair a atenção dos novos estudantes, de certo que descontos não faltarão!