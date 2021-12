“Não há uma regra rígida, depende muito de criança para criança”, começa por afirmar neste vídeo a médica pediatra para acrescentar que os pais devem estar preparados para perceber quando é que a criança está preparada para ter apenas um ciclo de sono noturno.

Segundo a especialista, a criança está preparada para deixar de dormir a sesta quando demora mais tempo a adormecer do que o habitual, quando tem mais despertares noturnos, acorda mais cedo do que o habitual, demora mais tempo a adormecer quando vai fazer a sesta, e também quando manifesta sinais de que já não precisa de descansar para estar bem disposta, atenta e concentrada durante o dia.

No entanto, há grandes benefícios em dormir a sesta até à idade escolar, mais ou menos cinco, seis anos. Daí que seja importante que os pais e a escola estabeleçam um plano de descanso adequado a cada criança.

De uma forma geral – acrescenta a pediatra – as crianças com menos de dois anos, de uma forma geral, precisam de dormir duas a três horas durante o dia em sestas repartidas de uma hora cada. Com três anos uma sesta única de duas horas será suficiente, enquanto entre os três e os cinco, seis anos, basta um descanso de uma hora ou uma hora e meia.

Dormir bem é fundamental e na idade pré-escolar passa também pela sesta, conclui a médica pediatra.

Um artigo da médica Mariana Capela, pediatra no Hospital Lusíadas Porto.