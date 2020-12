Uma onda de solidariedade surgida há seis anos no Rio de Janeiro, no Brasil, com o propósito de levar ajuda a pessoas em necessidade, agora cruza o oceano e chega a Portugal: trata-se do movimento Por Mais Um Sorriso, que expande as suas ações para além-mar e já ajuda famílias que foram impactadas pela pandemia em Lisboa.

O objetivo do projeto é dar suporte a instituições nas mais diversas causas sociais, como abrigos e lares, ao arrecadar, a cada campanha, as doações de artigos específicos.

Em Portugal, com a chegada do frio, foi organizada a campanha Inverno Solidário, para levantar doações de roupas e cobertores a serem distribuídos em parceria com a Turma da Sopa da Remar, que circula por diversos pontos da cidade a oferecer alimentos para pessoas sem abrigo, tais como Parque das Nações, Santa Apolónia, Rossio, Saldanha e Arroios.

O Por Mais Um Sorriso começou em 2014, por iniciativa da jovem Marina Chavez, que hoje vive em Lisboa e trabalha na produção do Rock in Rio. A primeira ação ocorreu no mês de junho deste ano, com a recolha de mais de 500 peças de roupas em doação às pessoas em situação de rua.

A ação foi fruto da iniciativa de um voluntário do projeto, que decidiu pedir aos amigos que fizessem as doações ao invés de lhe darem prendas no seu aniversário. Em novembro, uma campanha interna feita por Marina entre os demais colaboradores do Rock in Rio Lisboa conseguiu arrecadar mais de 200kg de alimentos para ajudar a União do Audiovisual, que apoia famílias de profissionais desta área que perderam os seus trabalhos.

“O envolvimento nestas duas ações foi imenso, e trouxe-nos confiança para trazermos para cá o movimento Por Mais Um Sorriso e tornar esta ajuda em algo contínuo. O povo português é muito solidário e disponível a ajudar quem mais precisa, sobretudo neste momento tão difícil que passamos”, afirma Marina.

Para colaborar com o Inverno Solidário e doar roupas e cobertores, entre em contacto com Marina Chavez pelo telemóvel 911 927 487 ou pelo whatsapp +55 21 996 865 296.