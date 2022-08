Com o aproximar do fim das férias de verão, muitas famílias começam a preparar o regresso às aulas dos membros mais novos da família.

Apesar de os livros e do material escolar ocuparem a fatia maior dos essenciais para esta época do ano, a verdade é que existem outros itens fundamentais a considerar, como é o caso da roupa, calçado e toda uma panóplia de essenciais.

A pensar nisso a Hunter - conhecida pelas suas galochas de borracha - oferece diversas opções de calçado ideais para a estação que se avizinha e que se adapta aos mais diferentes cenários e idades.

Na coleção outono/inverno 2022 é possível optar pelos nebula wellington boots, gloss wellington boots ou as insulated snow boots disponíveis em cores vibrantes tanto para bebé como para criança.

Quando o frio apertar, pode aquecer os pés com as meias Mini Cable Knitted confeccionadas em velocino reciclado e criadas específicamente para serem usadas com o modelo wellington.

Em termos de acessórios a marca oferece guarda-chuvas e mochilas impermeáveis mas sem nunca perder o estilo.

Descubra toda a coleção, aqui.