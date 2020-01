O apoio é destinado a crianças nascidas ou adotadas em famílias com residência há mais de um ano e com recenseamento no concelho de Anadia.

Segundo o Regulamento aprovado em junho de 2018, pelo menos metade do montante do incentivo financeiro atribuído terá de ser gasto em estabelecimentos comerciais situados na área do concelho de Anadia, como forma de dinamizar a economia local.