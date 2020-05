Movimento do Dia de Aulas ao Ar Livre lança desafio: mascarem-se de animais, plantas ou outros seres naturais

Em tempo de distanciamento social, o movimento do Dia de Aulas ao Ar, convida professores, pais e crianças para celebrar a sua ligação com a natureza.

O Movimento Bloom, que pelo terceiro ano consecutivo lidera a campanha Dia de Aulas ao Ar Livre em Portugal, que já impactou mais de 180.000 crianças, juntamente com o apoio da Associação Nacional de Professores e da Pumpkin, apela à importância da aprendizagem e brincadeira em contacto com o ar livre, quer seja a partir do exterior e em contacto direto com a natureza, quer seja no interior e em contacto com elementos naturais.

Apesar das medidas de prevenção e combate à crise do coronavírus limitarem o contacto com o exterior, é fundamental garantir que as crianças passam tempo de qualidade ao ar livre, pelos comprovados benefícios para o seu crescimento saudável.

Por isso no próximo dia 21 de maio, o movimento do Dia de Aulas ao Ar Livre que envolveu até à data mais de 8981,793 crianças em todo o mundo, incentiva este ano, pais, professores e crianças, a celebrarem a sua ligação com a natureza a partir de qualquer lugar.

O desafio é mascararem-se de animais, plantas ou outros seres naturais. Ao vestirem-se de natureza, as crianças fazem sentido do mundo do qual fazem parte e mostram o seu amor pela natureza. A campanha #BrincarNaturalmente, conta com a participação de professores, pais e crianças à escala mundial.

As crianças que têm liberdade para brincar adquirem competências de vida essenciais, como a resolução de problemas e trabalho em equipa. Alguns dos maiores benefícios de saúde mental e física são: crianças mais felizes, ativas e fisicamente saudáveis, que aprendem a interagir com os seus pares, são mais criativas e empáticas para com o ambiente que as rodeia e, por isso, mais aptas para protegê-lo.

Com esta nova campanha apela-se ao sentimento de comunidade e pertença, dando esperança às crianças de um futuro em que voltaremos a brincar sem restrições.

créditos: Movimento do Dia de Aulas ao Ar Livre

Campanha Brincar Naturalmente

Em março, quando a equipa internacional do movimento Dia de Aulas ao Ar Livre se deparou com o primeiro estado de emergência questionou o que aconteceria ao movimento que consiste em incentivar os professores a lecionar aulas ao ar livre, quando a escola passa a ser virtual e o contacto com o ar livre limitado.

"Consultámos professores, educadores e pais portugueses sobre a relevância do movimento durante este período e que tipo de apoio gostariam de receber".

Os resultados colocaram em foco três prioridades: partilhar recursos lúdico-pedagógicos que se foquem em manter as crianças ligadas à natureza, facilitar a comunicação entre a comunidade internacional de professores, pais e crianças, e incentivar à celebração da natureza a partir de qualquer lugar.

Em resposta a estas prioridades, nasceu o tema da campanha de 2020: Brincar Naturalmente. A ligação com o ar livre está intrinsecamente associada a uma infância saudável e feliz. Por isso, no exterior ou no exterior, o compromisso é o de celebrar a natureza e todos os seus encantos.

A campanha irá estender-se durante os próximos meses, através de atividades lúdico-pedagógicas partilhadas em newsletters e redes sociais, que podem ser realizadas a partir de uma janela, varanda, quintal ou jardim.

A partir do gosto pela exploração e aprendizagem junto do ar livre aliamos conhecimentos de várias disciplinas do currículo escolar, enquanto incentivamos a que as crianças explorem e percebam o mundo que as rodeia.

Pais, professores e crianças são convidados a recriar estas atividades ou inventar novas. A primeira semana foi dedicada às Folhas.

Celebração do Brincar Naturalmente no dia 21 de maio - ”Se fosses uma árvore, animal, ou outra criatura natural, o que serias?”

O objetivo é estimular a brincadeira e aprendizagem em contacto com a natureza, proporcionando uma excelente oportunidade para consciencializar as crianças no que diz respeito à preservação do ambiente, como por exemplo, através da reutilização de materiais que já foram usados para criar novos fatos, ou construção de um fato a partir de elementos encontrados na natureza. Há sempre algo que todos podem fazer.

Para apoiar a campanha e colocar a sua escola ou família no mapa bem como receber ideias e recursos, deve inscrever-se em: https://diadeaulasaoarlivre.pt/#participe.

Depois, no dia 21 de maio, deverão mostrar os resultados com a hashtag #BrincarNaturalmente.

