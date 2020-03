“Num momento em que, por conta do surto epidemiológico que o país atravessa, é imperativa a adaptação do processo de ensino-aprendizagem, esta equipa tem como função garantir um acompanhamento de proximidade às escolas”, escreve o Ministério da Educação em comunicado.

A equipa composta por mais de uma centena de profissionais, integrados em áreas como literacia, tecnologia e currículo, vai contribuir para recolher e partilhar boas práticas que estejam a ser adotadas pelas escolas, mas também para reunir as principais dificuldades que os professores e diretores estejam a sentir.

Segundo o Ministério da Educação, a brigada “estamos on com as escolas” serve, sobretudo, para dar um “apoio especializado em algumas necessidades identificadas pelas escolas, possibilitar uma harmonização de tarefas e procedimento, e garantir que as redes de escolas já constituídas se mantêm ativas”.

A nova brigada de apoio é constituída por professores das equipas regionais da Autonomia e Flexibilidade Curricular, pelos embaixadores da iniciativa Laboratórios de Aprendizagem, da Direção-Geral da Educação (DGE), e pelos embaixadores da iniciativa europeia eTwinning, uma plataforma que promove a colaboração entre os profissionais da educação dos países europeus envolvidos.

Entre os profissionais que integram a equipa estão também os embaixadores do Programa de Educação Estética e Artística e os coordenadores interconcelhios da Rede de Bibliotecas Escolares.

Além da brigada de acompanhamento, a tutela anunciou também o lançamento de um instrumento de apoio aos diretores das escolas, para facilitar o contacto com os serviços centrais do ministério e permitir uma resposta mais rápida às dúvidas das escolas.

Estas iniciativas são anunciadas no dia em que os estabelecimentos de ensino iniciam a segunda semana de aulas à distância e servem de complemento ao ‘microsite’ lançado pela DGE no início da semana passada, em que são disponibilizados recursos e ferramentas de ensino e aprendizagem.