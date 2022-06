Em comunicado, a ARSLVT avança que no dia 13 de junho foram realizados 58 partos nas maternidades dos hospitais que possuem essa valência.

De acordo com a nota, entre 10 e 13 de junho, período excecional de feriados, foram realizados 250 partos, “o que atesta o funcionamento em rede das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Na missiva, a ARSLVT adianta que as urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, distrito de Setúbal, “vão estar encerradas entre as 20:00 de hoje e as 08:00 de amanhã [quarta-feira], 15 de junho” e que as grávidas devem dirigir-se para o Centro Hospitalar de Setúbal, para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo ou para as maternidades de Lisboa que, "no referido período, estarão a funcionar com normalidade”.

A ARSLVT recorda ainda que, nos próximos dias, “poderão ainda existir limitações em alguns hospitais, com desvios da urgência externa de Obstetrícia/Ginecologia para outras unidades da região, que assegurarão a resposta do SNS”.

“A ARSLVT, hospitais da região e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da região em segurança. Caso haja necessidade de encaminhar utentes, as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta”, acrescenta a nota.

A ARSLVT agradeceu, mais uma vez “aos profissionais de saúde que vão assegurar a prestação de cuidados pelo esforço adicional” e apela "à compreensão dos utentes, lamentando, desde já, o constrangimento que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar”.