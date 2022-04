Em comunicado, a GNR explica que durante a operação 'RoadPol - Seatbelt', direcionada para a utilização de cintos de segurança e sistema de retenção para crianças, decorreu entre 04 e 10 de abril em todo o território continental e resultou em 646 autos de contraordenação.

No total, 557 foram por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e 89 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção por crianças, acrescenta.

Nesta operação, os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) fiscalizaram 17.158 condutores.