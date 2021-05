"O Livro da Visão" apresenta alguns conceitos chave sobre a saúde visual das crianças e aborda as temáticas mais frequentes e relevantes na infância, e procura descomplicar a questão do (eventual) uso de óculos.

Recomendado pelo Presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos, o livro será lançado a 17 de maio e foi escrito pela Dr.ª Cláudia Bacalhau, médica oftalmologista.

O livro conta com personagens cativantes que ajudam a explicar como se processam alguns exames e tratamentos em oftalmologia, e aborda temas muito pertinentes e atuais como o perigo dos monitores e da exposição solar, entre outros.

Com um texto rigoroso sobre as questões mais técnicas relacionadas com a anatomia do olho e quais as suas funções, inclui curiosidades surpreendentes como, por exemplo, como funcionam as ilusões óticas, e inclui a oferta de um encarte com óculos, desmistificando os receios que algumas crianças sentem quando têm de usar óculos.

Um livro que vai ajudar pais e educadores a responderem a todas as perguntas e receios dos mais novos. As primeiras páginas do livro estão disponíveis para leitura aqui.

O Livro da Visão, Ed. Booksmile

Tempo máximo aconselhável de exposição a monitores (recomendação da Organização Mundial de Saúde):

- Abaixo de 1 ano e meio de idade as crianças não devem ser exposta a monitores;

- Até aos 2 anos os monitores podem começar a ser «apresentados» por curtos períodos de tempo;

- Entre os 3 e os 5 anos, o máximo de 1 hora por dia;

- A partir dos 6 anos, não exceder as 2 horas por dia.

Como proteger os olhos do sol:

- Evitar a exposição solar nos períodos de maior calor;

- Usar um chapéu que faça sombra sobre o rosto;

- Usar óculos de sol com filtro ultravioleta a 100%.