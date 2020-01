As estatísticas de dezembro de 2019 da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) indicam que um total de 154 jovens estavam internados no final do ano passado, mantendo-se o mesmo número do que em dezembro de 2018.

Aquele organismo tutelado pelo Ministério da Justiça destaca que desde setembro de 2018 que o número de jovens internados é inferior à lotação dos centros educativos, sendo a taxa de ocupação em dezembro de 2019 de 93,9%.

Segundo a DGRSP, mais de metade dos adolescentes institucionalizados (58%) estava em regime semiaberto (medida de internamento mínima de seis meses e máxima de dois anos em que frequentam as atividades formativas e socioeducativas no interior dos centros e, se a evolução do seu comportamento o permitir, podem ser autorizados a passar férias em casa).

Do total de 154 jovens, 137 (89%) eram rapazes e 117 (77%) tinha 16, 17 e 18 anos, existindo ainda 27 com 15 anos.