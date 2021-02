Um adolescente de 14 anos, Michael Aims, de Phoenix, Arizona (EUA), impulsionado pela bondade durante a pandemia, está a retribuir à comunidade ao escrever conteúdos académicos para crianças.

Michael Aims queria ajudar as crianças a permanecerem ligadas à escola e a aprender mesmo durante o encerramento devido à COVID-19. Foi, então, que teve a ideia de escrever livros infantis que apresentassem conteúdos educativos, em termos muito simples, para as crianças mais pequenas.

No final de cada livro, Michael inclui atividades para ajudar as crianças a lembrarem-se dos conteúdos que acabaram de estudar.

Intitulado "Amazing Body", o livro faz parte de uma série com três títulos até agora. "Um dos meus professores favoritos tem filhos pequenos e foi a partir daí que nasceu a ideia de escrever livros infantis educativos", explica Michael.

O jovem autor começou com livros sobre anatomia humana. O primeiro título, "Bobby the Brain", apresenta às crianças diferentes partes e funções do cérebro. O livro inclui atividades para manter as crianças envolvidas com o conteúdo. Os títulos subsequentes são sobre o coração e o fígado - "Henry the Heart" e "Larry the Liver" seguem o mesmo formato.

Michael diz que achou que seria uma ótima ideia escrever livros que fossem uma introdução à anatomia como parte do ensino de ciências.

Michael Aims é um estudante de quatorze anos que se destaca na escola. As suas disciplinas favoritas são matemática, inglês e biologia e tem sido consistentemente reconhecido pela sua escola como um aluno de honra com um caráter excepcional.

É muito ligado à sua comunidade, ocupa o seu tempo a fazer os trabalhos da escola, a praticar desporto e retribui como voluntário com os sem-abrigo.