No âmbito do Projeto da NASA ‘Mars 2020’, o Jardim-Escola João de Deus de Belas foi a única escola portuguesa a ver os trabalhos de quatro dos seus alunos, presentes no site da NASA.

João Cristo, Maria Reis, Matilde Mello e Lúcia Caetano, foram os vencedores que ficam para a história, pela participação num projeto de dimensão internacional, que reforça também a qualidade dos trabalhos da escola e dos alunos do estabelecimento de ensino, situado no Belas Clube de Campo.

créditos: Jardim Escola João de Deus de Belas

Este projeto decorreu durante 5 semanas e envolveu cientistas, engenheiros e Instituições Educacionais, a nível mundial. É subsidiado pela NASA e pelo laboratório mundial Jet Propulsion Laboratory, responsável pela monitorização de toda a parte educacional e pelo desenvolvimento e manuseamento de sondas espaciais, tendo como principal objetivo a promoção do interesse pela ciência e pela descoberta de mais curiosidades sobre o planeta Marte.

Para Sandra Ramalhinho, Diretora do Jardim-Escola João de Deus de Belas “Este é um exemplo de um projeto que reforça os nossos valores enquanto referência no setor da educação, confirma a qualidade do modelo pedagógico que seguimos e também dos projetos educacionais que procuramos integrar. É com grande orgulho que comunicamos os dois trabalhos vencedores, neste que é um projeto de dimensão mundial, que integra tão nobres profissionais da ciência, da engenharia, entre outros”.