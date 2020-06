As PDL são alterações do desenvolvimento da linguagem associadas a causa desconhecida. Estudos já realizados estimam que, em idade pré-escolar, existe uma prevalência de PDL entre os três e os sete por cento.

Neste estudo, que está a ser desenvolvido com a Unidade de Dislexia da UTAD, estão em análise dois grupos de crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos, equiparados em termos de faixa etária, condição socioeconómica e sem problemas auditivos: um grupo de crianças com níveis normativos relativamente às competências da linguagem, e outro grupo com níveis considerados indicadores de PDL.

Até ao momento, foram testadas 107 crianças, em quatro jardins de infância do distrito de Vila Real e na Consulta de Desenvolvimento do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, através do protocolo de colaboração estabelecido no âmbito desta investigação.

Na avaliação foram usados dois testes padronizados que avaliam o desenvolvimento da linguagem, uma prova de capacidades cognitivas gerais não verbais, uma Prova de Repetição de Frases, desenhada para avaliar as competências gramaticais e uma Prova de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. Os dados obtidos até à data revelam que as “crianças com Perturbação de Linguagem apresentam desempenhos muito abaixo dos das crianças com desenvolvimento normativo nas tarefas de repetição de frases”, explica a investigadora.