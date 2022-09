Nikhil Dohre foi espancado com uma vara ao pontapé pelo seu professor do ensino básico até ficar inconsciente por ter escrito errado uma palavra numa prova no início do mês, segundo a denúncia apresentada pelo pai.

O jovem de 15 anos morreu na segunda-feira num hospital do norte do estado de Uttar Pradesh por causa dos ferimentos. O professor está foragido.

"Está em fuga, mas prendê-lo-emos em breve", disse à AFP o oficial de polícia Mahendra Pratap Singh.

Dohre era membro da comunidade Dalit, que está na base do sistema de castas da Índia e está sujeita a preconceito e discriminação há séculos.

Centenas de pessoas saíram às ruas na segunda-feira depois de as notícias da morte de Dohre se espalharam no distrito de Auraiya, onde o incidente ocorreu.

A multidão exigiu a prisão do professor e incendiou uma viatura da polícia. Uma dúzia de manifestantes foram detidos, disse Singh.