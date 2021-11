Esta segunda-feira começaram a ser revelados mais pormenores sobre o caso do homem alemão, entretanto identificado como Clemens Weisshaar, e do filho, Tasso, de três anos, que foram encontrados sem vida em Santa Margarida da Serra, em Grândola. Apesar de as autoridades ainda não terem feito nenhum comunicado oficial, de acordo com a imprensa portuguesa, acredita-se que se terá tratado de um homicídio seguido de um suicídio.

Para além disso começaram a vir a público detalhes sobre a identidade do homicida e da mãe da criança, sendo que ambos mantinham carreiras de sucesso no estrangeiro.

De origem alemã, Clemens Weisshaar tinha 44 anos e era designer. Licenciou-se em Design de Produto e estudou em duas instituições de prestígio: a Central Saint Martins College of Art and Design e no Royal College of Art. Ao lado de Reed Kram fundou, em 2002, o KRAM/WEISSHAAR, um projeto que vai do "desenvolvimento de software ao design, do design de produto à arquitetura", refere o site oficial da empresa. "O seu trabalho foi exposto a nível mundial e pode ser encontrado nas coleções permanentes da Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Museum of Modern Art, em Nova Iorque e no Centre Pompidou, em Paris."

Atualmente estava em Lisboa, onde tinha um escritório, cidade onde residia a sua ex-companheira, Phoebe Arnold, mãe de Tasso, e de quem se terá separado em julho deste ano. De acordo com o Jornal de Notícias o casal mantinha uma relação conturbada e terá sido a progenitora - que tinha a guarda da criança - que alertou as autoridades para o seu desaparecimento no início da semana passada.

Segundo o jornal Daily Mail, Phoebe Arnold é estilista, tendo ao longo dos anos trabalhado com diversas celebridades, como é o caso da cantora Paloma Faith, e ainda reputadas publicações de moda.