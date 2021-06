A nona época do Football for Friendship (F4F), do programa social internacional para crianças, da Gazprom, chegou ao fim. Os valores mais importantes do programa são a amizade, a igualdade, a equidade, a saúde, a paz, a lealdade, o sucesso, as tradições e a honra. Na época atual participaram rapazes e raparigas com idades entre os 12 e os 14 anos, de mais de 200 países.

Uma das particularidades desta época foi a realização do campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021 no simulador multijogador Football for Friendship World (F4F World). Este teve início em dezembro de 2020 e é disponibilizado gratuitamente em 27 idiomas.

Em conformidade com os princípios do F4F, o campeonato F4F eWorld foi realizado com equipas internacionais mistas. A equipa Argali ganhou a final, com jogadores de Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica e México.

Pelo reconhecimento do seu trabalho no centro de imprensa internacional infantil, os jovens jornalistas do Bangladesh, Bolívia, Hungria e EUA foram distinguidos como "Melhores jornalistas".

Os treinadores e jovens jogadores de mais de 350 academias e escolas de futebol participaram nas atividades desportivas do programa, assim como em projetos educativos e ambientais. O prémio International Football for Friendship Award foi atribuído a academias de futebol no Afeganistão, Índia, Sri Lanka e Togo, para as respetivas iniciativas na área social.

No âmbito dos eventos de encerramento da nona época, os participantes estabeleceram o terceiro recorde Guinness World Records do F4F devido à maioria de visitantes num estádio virtual. O programa já detém dois recordes Guinness World Records.