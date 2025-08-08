Antes demais, lembre-se disto: a automedicação não é uma prática segura, a menos que seja para baixar a febre. Nesses casos é aconselhável que tome um antipirético antes de procurar um especialista.

Muitos medicamentos são completamente compatíveis com a amamentação, porém, muitos outros não devem ser tomados ou devem ser evitados.

O site e-lactancia.org pode ajudar. É recomendado por diversos especialistas e institutos internacionais, como a Associação Espanhola de Bancos de Leite Humano ou a Academia norte-americana de Amamentação.

Neste site, os medicamentos são classificados de acordo com o grau de risco que representam para o bebé amamentado e é apresentada uma sucessiva explicação.

Quando possível, o website também disponibiliza uma alternativa farmacológica de baixo risco.

O site foi criado e desenvolvido pela Associação de Promoção e Investigação Científica e Cultural da Lactância Materna de Espanha (APILAM) e visa a promoção da saúde infantil e materna.

É gratuito e só está disponível em inglês ou espanhol.