A competição anual da International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) celebra a beleza do parto e a habilidade destes fotógrafos no mundo inteiro em cinco categorias - trabalho de parto, parto, pós-parto, detalhes do parto e as primeiras 48 horas após o nascimento.

A Associação de Fotógrafos Profissionais de Parto conta com mais de 1.100 membros em 52 países.

"Apesar da maior parte destes fotógrafos terem perdido trabalho e o seu rendimento em 2020 devido à pandemia global, estou emocionada por poder apresentar o talento dos nossos membros no nosso concurso anual de fotografia", revela Liz Cook, diretora da IAPBP.

O concurso anual de fotografia da associação reconhece os seus membros e os seus melhores trabalhos numa plataforma internacional. O concurso tem vindo a crescer de ano para ano e é altamente esperado, daí que os resultados rapidamente se tornam virais quando os vencedores são anunciados.

A fotografia de parto é um campo altamente especializado e a escolha de ter a experiência documentada é uma decisão intensamente pessoal. Envolve o processo de nascimento, o ambiente, os pais e os profissionais de saúde.

A fotografia de nascimento engloba as lágrimas de alegria, a maravilha de trazer uma nova vida ao mundo e celebra a família. Os fotógrafos especializados nesta área usam a sua arte para contar a história do nascimento.

Conheça as melhores fotos de nascimentos nas cinco categorias:

Aviso: As imagens seguintes podem ferir a suscetibilidade de alguns utilizadores