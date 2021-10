A dependência que o recém nascido tem da mãe nos primeiros meses de vida é inquestionável. No entanto, a importância da presença do pai durante este período, apesar de começar já a ser percecionada de forma diferente em alguns países, continua a ser desvalorizada, colocando em causa os direitos do pai.

Perante este cenário, a próxima sessão das Conversas com Barriguinhas, no dia 12 de outubro, pelas 17h00, será dedicada a analisar as questões em torno da paternidade ativa. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

Para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre este direito, desde a quantidade de dias a usufruir pelo pai ao valor do subsídio que lhe compete, estará presente a Enf.ª Bárbara Sousa, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, que explicará ainda a importância da modalidade de licença parental exclusiva do pai.

Também durante esta sessão, a osteopata Sofia Soares, especialista em Pediatria, vai abordar as disfunções que podem decorrer na gestação e no parto e a importância da avaliação osteopática nos bebés após diferentes tipos de parto.

A relação dos laços maternos durante a gravidez será o foco do evento online agendado para o dia 14 de outubro, às 17h00, onde a psicóloga clínica Inês Prior revelará tudo sobre como aumentar a relação de proximidade, afeto e proteção com o bebé.

Neste dia, a terapeuta Inês Ramos, da Clizone, apoiará também as grávidas que estão no último semestre com dicas posturais para dormir com conforto e aliviar as dores lombares.

No dia 19 de outubro, às 19h00, as futuras mamãs terão oportunidade de aprofundar estas temáticas com o contributo das seguintes especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia: a Enf.ª Gisélia Machado que vai dar a conhecer como estabelecer uma ligação com o bebé ainda no útero e a Enf.ª Teresa Coutinho que abordará a “Gestão de desconfortos abdominais no bebé”.

Todas as sessões contam com a presença de um especialista em células estaminais para contar tudo sobre as duas fontes do sangue e do tecido do cordão umbilical e ainda para esclarecer dúvidas sobre os tratamentos realizados através da aplicação das células estaminais do cordão umbilical. Os futuros pais vão ficar também a conhecer como se processa o serviço de criopreservação destas células.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.