"O bouncer (espreguiçadeira) pode ser fixado facilmente à estrutura da cadeira alta e permite que as famílias tenham o recém-nascido consigo enquanto realizam as suas tarefas diárias, durante refeições em conjunto ou simplesmente para relaxar um pouco", descreve a marca.

Personalizado para se adaptar ao estilo de vida dos pais modernos, o novo modelo da cadeira permite que as famílias possam agora gozar da liberdade de ter as suas mãos livres, com o recém-nascido por perto e em segurança.

"É adaptável e tem vários acessórios de acordo com a idade da criança, podendo ser utilizada ano após ano por diferentes membros da família – do recém-nascido aos avós", anuncia a Cybex .

"Para além disso, o encosto de cabeça integrado permite estabilizar a cabeça do recém-nascido, promovendo um maior conforto e segurança", acrescenta.

O produto ideal para integrar a vida familiar ocupada - com apenas a utilização de uma mão - e sem quaisquer ferramentas - é possível modificar e ajustar a LEMO 2.

O ajuste da altura e profundidade da cadeira é feito de forma simples, em pouco tempo. O novo modelo da cadeira pode ser ajustado de diferentes formas, permitindo que a cadeira se adapte, independentemente da idade da criança.

O design elegante incorporado com elementos contemporâneos enquadra-se no lar de todas as famílias modernas. A palete de cores permite que os pais possam escolher a tonalidade em função do espaço onde a pretendem colocar, resultando num produto não só bastante útil como esteticamente agradável. Seguindo os padrões da sustentabilidade e da moda, a LEMO 2 (re)nasce com um design topo de gama, numa cadeira pensada para o dia-a-dia.

A cadeira LEMO 2 foi concebida de modo a resistir ao teste do tempo e manter-se como uma peça de mobiliário, perfeitamente enquadrada na agitada rotina familiar.

A Cadeira LEMO 2 está disponível em seis cores, o Bouncer em cinco cores diferentes, com preços a partir dos 219,95 euros.