O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é atualmente a principal causa de morte e incapacidade permanente em Portugal. Por hora, três portugueses sofrem um AVC, sendo que um deles não sobrevive e outro fica com sequelas incapacitantes.

Para contrariar os efeitos negativos da pandemia relativamente a esta doença, a iniciativa “Fast Heroes 112” dá aos professores portugueses 12 razões para se juntarem à campanha, que conta já com mais de 100.000 crianças em todo o mundo, e ajudar a salvar vidas no próximo ano.

“Com a chegada do novo ano, convidamos todos os professores (e pais) a participarem nesta iniciativa, que tem como principal objetivo transformar os mais novos em super-heróis capazes de salvar vidas, principalmente tendo em conta a conjuntura atual. Em Portugal, contamos já com o apoio de cerca de 100 escolas e agrupamentos e queremos chegar mais longe e ajudar mais famílias a manter os seus entes queridos com mais idade por perto durante mais tempo”, afirma Jan Der Merwe, responsável pela campanha FAST Heroes.

A propósito do novo ano, a iniciativa dá-lhe 12 boas razões para se juntar à causa:

1. Ajudar a salvar vidas

Cerca de 90% das pessoas que sofrem um AVC pedem conselhos a outras pessoas, como familiares, antes de chamarem uma ambulância.

Através da correta e rápida identificação de sintomas e da consequente chegada atempada ao hospital, será possível evitar consequências mais graves para os doentes de AVC.

2. Aprender mais sobre o AVC

Mesmo que ainda seja novo ou que os seus filhos/alunos não tenham familiares próximos com mais idade, ao aprenderem quais são os sintomas mais comuns do AVC, os 3 F’s (FACE que começa a descair de um lado, um braço que subitamente perde a FORÇA e não conseguir FALAR nem duas palavras), estarão aptos para os identificar para o resto da vida, mesmo em si próprios.

3. Transformar os mais novos nos super-heróis lá de casa

Os avós, os principais afetados pelo AVC, são geralmente os heróis dos mais novos. A iniciativa permite inverter os papéis e tornar os mais novos nos super-heróis dos avós ou de outros familiares.

4. Promover o tempo em família

O objetivo passa por incentivar as crianças entre os 5 e os 9 anos a tornarem-se em veículos de educação para os restantes familiares, promovendo a interação entre todos.

5. Aprender também pode ser divertido

Através de recursos educativos e interativos, pretende-se que as crianças adquiram competências práticas para salvar vidas de uma forma envolvente e divertida.

Para o fazer, a campanha disponibiliza de forma gratuita um conjunto de e-books que podem ser lecionados em contexto de sala de aula e de jogos complementares que podem ser realizados em casa;

6. A empatia como arma contra o AVC

Enquanto aprendem, as crianças desenvolvem também duas competências cruciais para salvar vidas: a empatia e o amor.

7. Chegar à população mais difícil de atingir com campanhas de sensibilização comuns

Os doentes-alvo do AVC são maioritariamente pessoas com cerca de 70 anos, o que dificulta o alcance das campanhas de sensibilização. Através dos netos será possível impactar mais pessoas desta faixa etária.

8. Ajudar a bater um recorde mundial

Para chegar mais longe, a iniciativa convida crianças, famílias e professores a tirarem fotografias com máscaras de super-heróis.

Para participar no maior álbum online de fotografias de pessoas a usarem máscaras de super-heróis, basta submetê-las no site oficial da campanha. Se não tiver nenhuma, a máscara oficial dos Heróis Fast pode ser descarregada aqui.

9. Fomentar o espírito competitivo saudável

Através do ranking que contabiliza a pontuação das escolas e respetivas turmas, as crianças são incentivadas a desenvolver o seu lado mais competitivo de uma forma equilibrada e saudável.

10. Contrariar os efeitos da pandemia

O último ano e meio teve consequências significativas no tratamento de doentes com AVC. A iniciativa apresenta-se como uma forma de evitar agravar ainda mais o número de doentes com consequências graves e com necessidade de reabilitação pós-AVC.

11. Incentivar a relação das crianças com a escola durante períodos de confinamento/isolamento

Através das atividades interativas e do acesso aos e-books, a campanha incentiva o contacto entre as escolas, as crianças e as suas famílias para que nenhuma se sinta sozinha.

12. Investir pouco para alcançar um objetivo tão valioso

Sem requerer qualquer tipo de investimento monetário, as atividades podem ser feitas num regime presencial (1 hora por semana, durante 5 semanas, em sala de aula), online ou misto.

A campanha está a ser desenvolvida em parceria com o Departamento de Políticas Educativas e Sociais da Universidade da Macedónia, a iniciativa conta com o apoio da Direção-Geral da Educação (DGE), da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) e da Organização Mundial do AVC (WSO).

Para participar na campanha, basta ir ao website em www.fastheroes.com e registar-se como Embaixador FAST Heroes.