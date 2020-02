"O problema aqui é a desertificação. Não há emprego e cada vez há menos jovens", revelou à Lusa o presidente da instituição, Lino Pereira.

Desde 2015, prosseguiu, o número de crianças diminuiu das cerca de 160 para as atuais 100. Por isso, a situação financeira na instituição é "muito difícil", assinalando que, desde 2015, as receitas oriundas da Segurança Social, só na área do pré-escolar, diminuíram cerca de 10 mil euros por mês.

Ao mesmo tempo, as despesas fixas com o pessoal daquela valência até aumentaram, sobretudo com as educadoras, algumas das quais em topo de carreira, por terem mais de 30 anos de serviço. "Todos os meses temos esse prejuízo", contou, reconhecendo que a "situação tem-se agravado de ano para ano".

O contexto atual traduz-se em dificuldades no pagamento de salários, o que, acentuou, não acontecia antes de 2018. A partir daquele ano, com as dificuldades financeiras a aumentar, os vencimentos passaram a ser pagos até ao dia 15 do mês seguinte. Mesmo essa solução, prosseguiu o dirigente, foi insuficiente e o final do mês seguinte passou a ser a meta da direção. Contudo, por "razões sociais, avaliadas caso a caso", houve situações, "até há pouco", em que alguns funcionários recebiam os ordenados de forma faseada, em diálogo com a direção.

Contudo, aquela metodologia tem sido contestada por alguns colaboradores, havendo até denúncias anónimas nas redes sociais, como reconheceu o dirigente, o que obrigou à convocação de uma reunião geral com os trabalhadores, que se realizou recentemente.

Nessa reunião, contou Lino Pereira, foi decidido pelos colaboradores da instituição que os salários deviam ser pagos em simultâneo. Por isso, neste momento, falta liquidar o mês de janeiro a todos os 73 trabalhadores da casa, disse.