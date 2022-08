Para dar a conhecer os próximos passos, as Conversas com Barriguinhas realizam um evento online, no dia 1 de setembro, pelas 17h, onde a enfermeira Carmen Ferreira, especialista em saúde materna e obstétrica e autora de livros de apoio à maternidade e do blog “Bebé Saudável”, vai partilhar toda a informação necessária sobre as primeiras semanas, em prol de uma gestação tranquila e saudável. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis na plataforma.

Sabendo que um dos fatores que contribui para essa tranquilidade é a certeza, por parte da mãe, de que se encontra saudável, assim como o seu bebé, a enfermeira Sara Paz, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai estar também presente para ensinar a reconhecer os sinais de saúde durante a gravidez.

A vida sexual do casal é outro dos tópicos que gera muitas dúvidas ao longos dos três trimestres e, por isso, vai estar em análise na sessão pela psicóloga Ana Afonso. A especialista vai esclarecer as principais dúvidas sobre o bem-estar do bebé, a libido da mulher e os momentos em casal.

Adicionalmente, o Podcast Conversas com Barriguinhas vai aprofundar este tema no episódio “Uma decisão importante para a sua família durante a gravidez”, que será lançado a 4 de setembro.