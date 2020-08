A criança foi resgatada no mar do Golfo de Corinto, na Grécia, no domingo, depois de ter sido arrastada pela corrente marítima. A criança estava numa boia.

De acordo com o jornal Greek City Times, a menina estava praia da cidade de Antirrio quando o mar a conduziu para longe da costa. Os pais perderam-na de vista.

O desaparecimento da criança foi reportado às autoridades portuárias.

Foram acionados os meios de emergência e o capitão do ferry Salaminomachos, Grigoris Karnesis, conseguiu localizar e resgatar a menina.

"Estava paralisada de medo, porque a corrente era muito forte", contou o próprio ao jornal grego.

"Quando ela nos viu a aproximar-se, gritou", disse o capitão da balsa.