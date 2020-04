Com as escolas portuguesas no estrangeiro todas encerradas devido à pandemia de covid-19, os professores destas unidades de educação estão a preparar o ensino à distância, mas contam agora com a programação do "Estudo em Casa" através da RTP África, canal com uma significativa presença nos Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“[Trata-se de] uma primeira ferramenta para podermos chegar necessariamente à CPLP, aos nossos parceiros naturais - os países de expressão portuguesa em África e não só, e depois difundirmos o mais possível os conteúdos educativos em português para todo o mundo”, afirmou o governante.

Tiago Brandão Rodrigues sublinhou a importância de as estratégias irem sendo “articuladas com as autoridades locais e regionais” para existir “a maior recetividade possível a esses conteúdos”.

As aulas de apoio através da televisão na RTP África começaram hoje a ser transmitidas e vão disponibilizar conteúdos do primeiro ciclo do ensino básico entre as 09:00 e as 11:30, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira das 09:00 às 10:50.

Entre as 13:00 e as 13:30 dos cinco dias úteis serão ainda difundidos conteúdos de Português como língua não materna.

Desta forma, o Governo espera que estes conteúdos cheguem “com muito mais profundidade às comunidades portuguesas que estão espalhadas” pelo mundo.